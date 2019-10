CdS - Hamsik domani al San Paolo: pronto cerimoniale che riguarderà le sue reti

I tifosi non vedono l'ora di riabbracciarlo: domani Marek Hamsik tornerà al San Paolo per Napoli-Atalanta, sarà la sua prima volta da quando è andato in Cina. Lo aveva promesso qualche settimana fa e ora arriva anche la conferma. 'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'ex capitano azzurro ha avvisato Edoardo De Laurentiis, lo slovacco sarà con genitori, moglie, figli e un po' di amici. Il cerimoniale è in fase di allestimento, riguarderà le sue reti. Una serata speciale per tutti.