CdS - Il Napoli vuole rompere il silenzio: chiarimenti da Ancelotti e squadra, ma il club resta muto

Siamo a sabato, sono passati più di dieci giorni dal caos post-Salisburgo e a Napoli sono ancora tutti muti. Nessuno spiega niente, non c'è chiarimento. Ovviamente parliamo del club, che in questo periodo di grosse polemiche sarebbe stato chiamato a rispondere alle tante domande che hanno afflitto i tifosi. Invece così non è stato, ma forse qualcosa sta cambiando. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, fa sapere che il Napoli sembrerebbe intenzionato a rompere il silenzio.

DECIDE IL CLUB - Sia Carlo Ancelotti che i calciatori - si legge sul giornale romano - avrebbero voglia di dire e fare. Soprattutto la squadra parrebbe decisa a mettere in chiaro al cospetto del presidente De Laurentiis e soprattutto dei tifosi quanto accaduto dopo il Salisburgo: Allan, Zielinski, entrambi vorrebbero parlare, a maggior ragione dopo le ultime vicende di cronaca. Ma anche il tecnico azzurro, che in questo momento sta svolgendo anche la delicata mansione del mediatore. Fin qui, però, tutti zitti. Decide la società e la società ha optato per un silenzio stampa che però sta diventando assordante.