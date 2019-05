CdS - Il piano mercato del Napoli: cinque nomi nel mirino, spunta anche un bomber

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi. Sul prossimo mercato accadrà tanto, chiaramente tutto in linea con la filosofia societaria. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis va a caccia di giovani di qualità, ma anche nomi ben chiari nei ruoli, forti sicuramente. Per le fasce difensive piacciono Trippier del Tottenham e Toljan di proprietà del Borussia Dortmund.

CENTROCAMPO E ATTACCO - Per le mediana, invece, i nomi sono sempre gli stessi: Valverde del Real Madrid, che però difficilmente lascerà Zinedine Zidane, e Fornals del Villarreal, per il quale gli azzurri potrebbero pagare la clausola. Infine c'è anche un profilo per l'attacco: Duvan Zapata, e si tratterebbe di un ritorno. Che, ad oggi, pare comunque complicato.