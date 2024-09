Cds - Kvaratskhelia, c'è distanza sul rinnovo: offerto stesso ingaggio di Lukaku

vedi letture

Leader tecnico del Napoli di Conte, Kvaratskhelia partirà dalla panchina contro il Palermo in Coppa Italia. Intanto, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, è sempre in atto la trattativa di rinnovo con il club azzurro fino al 2029: c’è distanza tra la richiesta da 8 milioni a stagione e l’offerta che tra base fissa e bonus dovrebbe equipararlo a Lukaku (6). Insomma, un finale da scrivere.

Kvara è legato al club azzurro da un contratto fino al 2027. In questo avvio di stagione un gol e un assist con il Bologna e il Cagliari.