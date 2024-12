Cds - Kvaratskhelia rinnova, manca solo la firma: avrà lo stesso stipendio di Lukaku

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di rinnovi in casa Napoli e in modo particolare fa il punto sul futuro di Kvaratskhelia. Il ds Manna e il suo agente Mamuka Jugeli hanno raggiunto un nuovo accordo fino al 2029 (ora è in scadenza 2027), con tanto di ritocco dell’ingaggio e clausola rescissoria variabile, ma ora bisogna sottoscrivere e ufficializzare. Ultimo passo formale e via: le parti non sono mai state così vicine. Secondo i nuovi accordi lo stipendio di Kvara dovrebbe essere equiparato a quello di Lukaku tra base fissa e bonus, fino a raggiungere più o meno i 6 milioni a stagione (con graduali scatti progressivi).