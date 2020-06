CdS - Lozano svogliato, Gattuso lo caccia dall'allenamento: a fine stagione sarà addio

Si è già conclusa, o quasi, l'avventura napoletana di Hirving Lozano. Emblematico l'ultimo episodio raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola: ieri, durante l'allenamento, il messicano è apparso svogliato, così Gattuso lo ha cacciato dalla seduta, stessa sorte toccata ad Allan prima della trasferta di Cagliari. Il quotidiano spiega che l'episodio non ha minato la serenità e la concentrazione del gruppo, ma ormai il destino del messicano sembra scontato: a fine stagione sarà addio. Un'annata da dimenticare, per lui, che con Gattuso ha giocato pochissimo: 136 minuti in 16 partite.