Cds - Meret, slitta firma per il rinnovo: piccolo ostacolo, riguarda i bonus

Era tutto fatto, l'accordo resta comunque molto vicino, ma al momento slitta la firma di Alex Meret per il rinnovo di un anno più uno (al 2027): balla un bonus, un piccolo ostacolo che però le parti sono sicure di superare. Il portiere va in scadenza a giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Meret è uno dei grandi protagonisti di questa stagione, prove super, grandi parate e il club vuole blindarlo.

Accordo come detto vicino, ma bisogna ancora aspettare per l'ufficialità. Intanto è arrivato martedì il suo nuovo vice, Scuffet. I due sono amici, si conoscono bene, sono cresciuti insieme a Udine e l'agente è lo stesso, Pastorello. Lavori in corso per la firma sul rinnovo di contratto di Meret. Poi toccherà a Kvaratskhelia e Olivera: sono questi i tre rinnovi in programma nelle prossime settimane per il Napoli.