CdS - Mertens tentato, dalla Cina spingono: offerti al belga 17mln in tre anni

Chiaro che il mercato cinese abbia a disposizione delle cifre difficilmente equiparabili per le società italiane, che al Napoli hanno già strappato il capitano Marek Hamsik. Sembra possibile che, nelle prossime settimane, dall'oriente possa giungere una nuova offerta in grado di fa vacillare un altro pilastro della squadra azzurra: secondo quanto riportato dall'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, sarebbe Dries Mertens il destinatario di un'offerta dalla Cina davvero importante: 17 mln in tre anni per l'attaccante belga che, ovviamente, starebbe tentennando di fronte a tanti soldi.