CdS - Osimhen corre verso Napoli: affare ad un passo, maxi-offerta e anche per Gabriel

Ormai ci siamo, verrebbe da dire, perché siamo già ai dettagli di una trattativa che non è stata neanche particolarmente lunga: Victor Osimhen si avvicina al Napoli, c'è il suo sì, ora manca l'accordo tra le società, arriverà dopo aver trovato un'intesa che preveda anche l'inserimento di Gabriel, giovane difensore brasiliano, scelto dal Napoli come erede di Koulibaly. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'offerta della società azzurra è la seguente: 50 milioni più Ounas per entrambi, per Osimhen e Gabriel, con risposta dei francesi che arriverà a breve.