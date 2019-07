Cds - Pepè in vacanza a Miami ha detto sì al Napoli: nodo commissioni, ma c'è ottimismo. La situazione

L’accordo con il Lilla è pronto: 65 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, per un totale di 85 milioni. Ora bisogna trovare l’intesa con il calciatore e l’ostacolo sono le commissioni: 6, i milioni richiesti dai manager di Pepè. È il punto sulla trattativa dell’edizione odierna del Corriere dello Sport secondo cui il calciatore, che ora è in vacanza a Miami, ha detto sì. Anche per questo la sensazione è ottimistica, riporta l’edizione odierna del quotidiano. “Le parti lavorano per definire l’ingaggio, intorno ai 5 milioni fino al 2024, e soprattutto per abbattere il muro delle richieste dei manager”, si legge sul quotidiano che spiega come sulle tracce di Pepé ci sono anche l’Arsenal, il Psg e soprattutto il Manchester United.