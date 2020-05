CdS - Rashica obiettivo concreto: ottenuto il suo 'sì', si prova a limare il prezzo col Werder

Lo stiamo ammirando in Bundesliga in questi giorni in cui si gioca solo in Germania e, probabilmente, anche Cristiano Giuntoli e i suoi uomini mercato si sono messi dinanzi al televisore per osservarlo bene. Milot Rashica, esterno d'attacco in forza al Werder Brema, è un vecchio pallino del direttore sportivo azzurro, che lo segue fin da quando giocava nell'Albania nel 2016, prima di scegliere di rappresentare il Kosovo, suo paese d'origine.

SI LAVORA - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro lavora da tempo per aprire la porta della trattativa, nonostante il d.s. dei tedeschi Baumann abbia negato di aver ricevuto offerte. Il classe '96 ha una clausola da 38 milioni di euro, una cifra che il Napoli certamente non raggiungerà e che sta provando a limare un bel po', facendo leva sulla volontà del giocatore, autore di 10 gol e 6 assist in questa stagione, che vorrebbe sbarcare in Italia.