CdS - Stangata ADL, multa complessiva da 2,5 mln: lunedì partiranno le raccomandate

"Le raccomandate partiranno nella mattinata di lunedì, proprio dunque sul gong consentito dalle norme". L'edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di fare chiarezza sui provvedimenti che Aurelio De Laurentiis, di ritorno dal suo viaggio negli States, prenderà nei confronti della squadra dopo la famigerata rivolta perpretata nella notte di Napoli-Salisburgo. Il quotidiano spiega come il club si è imposto avenzerà le richieste più severe possibili: "Codici in una mano e contratti (con tanto di riferimento ai danni di immagine) nell’altra: ci sarà da avviare procedimenti, con risarcimento pari al 25% (sul lordo mensile), in qualche caso, e se fosse possibile, toccando persino il 50% e dunque incidendo in maniera sensibile sugli stipendi e in modo esemplare sulle coscienze. Il Napoli squadra dovrà riconoscere al Napoli società una cifra che ondeggia intorno ai due milioni e mezzo di euro, che verranno chiaramente detratte dalle buste paga".