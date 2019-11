CdS - Telefonata ADL-Ancelotti, tecnico chiamato alla vittoria per ritrovare normalità

Il Napoli sarà chiamato a scendere in campo stasera, dopo le ultime turbolente ore, per ritrovare la vittoria e dunque provare a ripartire. Secondo quanto racconta l'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stata una telefonata tra il tecnico Carlo Ancelotti ed il patron Aurelio De Laurentiis: una telefonata di routine, nella quale sarebbe stato ribadito un concetto chiaro ed importante, il primo modo per ripartire e lasciarsi tutto alle spalle è vincere, e cosi proprio Ancelotti è chiamato a guidare i suoi per conquistare i tre punti.

