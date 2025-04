Centro sportivo, ADL annuncia: "Ci metto la faccia: il 1º settembre inizio lavori coi miei soldi!"

Nel corso della sua intervista a Crc, radio partner del club azzurro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto diversi annunci, tra cui quello del centro sportivo, la nuova casa del Napoli: "Fabrizio Versiero e Davide Iorio hanno preparato un dossier di 18 possibilità e le stanno valutando una dopo l'altra portandosi appresso anche i nostri agronomi. Devi verificare se sotto ci sono rifiuti tossici, se c'è sabbia, se c'è acqua. In alcuni posti sotto abbiamo trovato acqua e quindi non si rendeva possibile fare lì il centro sportivo. Io voglio fare 10 campi di calcio regolamentari di cui 4 in erba e 6 sintetici. Poi su uno della Primavera voglio fare una tribuna di almeno 600 posti o comunque in base alla regola della Youth League. Su un ettaro tu puoi parcheggiare solo 400 auto che deve avere 25 mq.

Allora tu lì devi poter parcheggiare anche 1500 auto e quindi devi fare i calcoli che ti servono altri 4 ettari solo di parcheggio. Poi un paio di ettari servono per costruire le strutture che ti servono oltre i campi per prima squadra e giovanili. Poi sto parlando con l'amministratore delegato di Ferrovie dello stato per i trasporti. Un bambino deve essere accompagnato, mica puoi lasciarlo solo dopo la scuola per arrivare da noi per allenarsi e impegnarsi. Ci metto la mia faccia e la mia parola, io l'1 settembre inizierò sicuramente i lavori. Forse anche prima. I soldi li metto io assolutamente".