Champions League, sarà Napoli-Barcellona agli ottavi! L'urna non sorride agli azzurri

Il Napoli sfiderà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. L'urna di Nyon ha dato il suo verdetto: sfortunati gli azzurri, che prendono una delle tre big tra le sei diverse opzioni. Sicuramente più fortunate Juventus e Atalanta, che affronteranno rispettivamente Olympique Lione e Valencia. In attesa di conoscere le date esatte per le due partite contro i blaugrana, queste le date rese note ad inizio competizione dalla UEFA per gli ottavi di finale tra andata e ritorno.

L'ANDATA: 18/19/25/26 febbraio

IL RITORNO: 10/11/17/18 marzo