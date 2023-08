Che Demme che fa: gli acquisti in mezzo dipendono da Diego

Lo scorso anno lo spazio per Demme è stato davvero limitato.

Cosa fa Demme? Resta? Va via? Si ritaglierà uno spazio che è stato incapace di ritagliarsi nella scorsa stagione? Tutte domande lecite, che attendono una risposta in questo rush finale del calciomercato. Dalla voglia di tornare in Germania, alle indiscrezioni su un possibile inserimento nell’affare Gabri Veiga, il mediano classe ’91 non ha ancora definito il proprio futuro.

Lo scorso anno lo spazio per Demme è stato davvero limitato. La crescita esponenziale di Lobotka, e le caratteristiche totalmente differenti sul piano tecnico da quelle dello slovacco, lo hanno portato ad avere sempre più spazio. Napoli era da sempre il suo sogno, al punto di resistere con i denti già lo scorso gennaio alla tentazione di cambiare aria.

E ora che si fa? Numericamente il Napoli deve ancora ragionare su quanti saranno gli innesti in mediana. È arrivato Cajuste, Zielinski è in uscita così come lo stesso Gaetano. A fungere da ago della bilancia sarà proprio Demme: se va via anche lui, un ulteriore innesto a centrocampo si renderà necessario.

