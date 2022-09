Che entusiasmo per il Torino: sold-out la Curva B e presto altri settori, la previsione per sabato

E' ritornato l'entusiasmo in città. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa il punto della situazione

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

E' ritornato l'entusiasmo in città. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa il punto della situazione e spiega che è già sold-out la curva b (anello superiore) per la sfida contro il Torino e presto varrà lo stesso per altri settori dello stadio, inoltre anche gli abbonamenti fanno registrare numeri interessanti - sarà possibile sottoscriverlo fino a sabato - e in generale il Maradona potrebbe essere sempre pieno. Già col Torino la previsione vista la prevendita è di 40mila spettatori almeno.