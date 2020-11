Che gol di Lozano! Ma ricordate cosa è successo dopo?

Un anno fa il Napoli pareggiava 1-1 contro il Salisburgo - che gol di Lozano - e a fine partita si rifiutava di andare in ritiro come aveva ordinato la società. Nasce il 5 novembre 2019 il famoso ammutinamento anticamera della crisi e dell'esonero di Ancelotti. Una delle notti più difficili nella storia recente del Napoli come culmine di una situazione di disagio che aveva portato la squadra a non sorridere più in campo. Ancelotti era ormai al capolinea della sua avventura napoletana e dopo poche settimane al suo posto sarebbe arrivato Gattuso. Proprio in quella strana partita di Champions ci fu la svolta per il Napoli: il cambio in panchina e il ritrovato sorriso dei calciatori fino alla vittoria della Coppa Italia. Il fatto che il primo 'anniversario' capiti oggi alla vigilia di una partita di Europa League la dice lunga sul rendimento in calo del Napoli dell'ultimo periodo: la Champions era il mondo azzurro, un traguardo spesso raggiunto negli ultimi anni. Non esserci è dipeso anche da quella notte, da ciò che accadde dopo, da quello che era successo prima.