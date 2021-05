Che numeri per Osimhen, supereroe del Napoli: neanche stavolta ADL ha sbagliato il colpo

Victor Osimhen è "il supereroe del Napoli". Il Corriere dello Sport celebra la prestazione di ieri del nigeriano, che ha trascinato alla vittoria il Napoli sul campo dello Spezia con una doppietta. Dai dubbi sulla cifra versata per il suo acquisto e le difficoltà di inizio stagione, l'ex Lille è passato a vivere un momento di grande brillantezza: prima del Bologna - fa notare il quotidiano -, aveva segnato due gol in dieci partite. Dopo, ne ha realizzati otto in undici. Ancora non sono chiari i suoi limiti, perché i margini di crescita sono enormi. De Laurentiis, intanto, gongola: nemmeno stavolta ha sbagliato il colpo.