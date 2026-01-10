Ultim'ora
Che tegola: Neres non recupera! Il brasiliano salterà la gara contro l'Inter
Altra brutta tegola per il Napoli verso la sfida di San Siro. Nonostante i provini svolti ieri e oggi, David Neres non ha evidentemente riscontrato miglioramenti sensibili e quindi - riferisce Sky Sport - non ha recuperato dal fastidio alla caviglia sinistra rimediato contro la Lazio e salterà la gara contro la capolista Inter.
Il brasiliano si aggiunge dunque alla lista degli indisponibili composta da Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku. Gli unici recuperati sono Vergara e Beukema oltre a Mazzocchi che rientra dalla squalifica. Da capire ora quali saranno le scelte di Antonio Conte che ha varie soluzioni anche se la più accreditata sembra essere l'avanzamento di Spinazzola.
