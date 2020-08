Chi col Barça se Insigne non recupera? Gattuso può sorprendere tutti come a San Siro

Corsa contro il tempo. Lorenzo Insigne è uscito in lacrime al minuto 84 della sfida alla Lazio per un risentimento alla coscia sinistra, mettendo così in discussione la sua partecipazione alla sfida di sabato contro il Barcellona.

Le ultime notizie lasciano filtrare ottimismo sulle possibilità di recupero del capitano per la sfida del Camp Nou, ma cosa accadrebbe se Lorenzo non dovesse recuperare?

Nonostante abbia fatto bene a sinistra nelle ultime uscite, difficile pensare che Gattuso possa dare fiducia a Lozano in una gara in cui l’aspetto tattico avrà ruolo fondamentale.

Le ipotesi più accreditate potrebbero essere due: lo slittamento a sinistra di Matteo Politano (con Callejon al suo posto a destra), oppure una mossa a sorpresa già utilizzata dal tecnico (con ottimi risultati) nella sfida di San Siro di Coppa Italia contro l’Inter. In quella occasione Elmas fu schierato nel ruolo solitamente occupato da Insigne, risultando tra i migliori in campo in tutte e due le fasi del gioco. Un jolly che Gattuso aveva tirato fuori dal cilindro e che potrebbe riproporre anche al Camp Nou se Insigne non dovesse essere arruolabile.