Chiesa può arrivare a fine mercato, Cds: la strategia di ADL per l'esterno

Nel caso in cui l’Atletico Madrid dovesse affondare il colpo per Raspadori, il Napoli farebbe altrettanto riaprendo il mercato nel reparto offensivo. E se Jack Grealish è un profilo che induce a una serie di riflessioni, Federico Chiesa potrebbe rivelarsi il vero jolly da gran finale.

L’operazione da chiudere nei pressi del gong della sessione estiva degli affari del calcio, magari in prestito. Chiesa è pur sempre una freccia da inforcare e scoccare al momento giusto; con i modi giusti e magari anche con l’allenatore giusto. Ad assisterlo in veste di agente è Fali Ramadani, l’uomo che recitava da intermediario dell’operazione Darwin Nuñez; poi sfumata per la scelta di puntare su Lorenzo Lucca. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Federico Chiesa ha lasciato la Juve un anno fa per andare al Liverpool, ma in Premier ha trovato pochissimo spazio. Una manciata di presenze, tante panchine e ora la voglia di tornare in Italia per rimettersi in gioco anche in chiave Nazionale in vista del Mondiale del 2026. All'età di 27 anni, prossimo ai 28 da compiere a ottobre, Chiesa - che fisicamente sta bene ma deve solo ritrovare la miglior condizione fisica - può essere un'occasione di fine mercato a determinate condizioni. L'ennesimo nome dalla Premier League che può tornare utile.