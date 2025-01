Chiuso il primo affare: domani visite per Scuffet e Caprile (col Cagliari che potrà riscattarlo)

Scambio di portieri chiuso con il Cagliari: per Conte c'è Scuffet, Caprile ritrova Davide Nicola. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, martedì sarà la giornata per la chiusura dell'affare che porterà Scuffet a diventare il secondo di Meret: "Domani è il giorno delle visite mediche di Simone Scuffet con il Napoli. Sarà lui il nuovo dodicesimo, il vice di Meret per la seconda parte di stagione. Affare definito con il Cagliari con la formula del prestito secco.

Percorso inverso per Elia Caprile che ritroverà Nicola, suo allenatore a Empoli, e che si trasferirà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Anche Scuffet, 28 anni, è cresciuto all’Udinese dopo una lunga gavetta nel settore giovanile, proprio come Meret. Per lui 13 presenze in questo campionato, l’ultima ieri a Monza: ora lo aspetta il Napoli".