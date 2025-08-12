Castel di Sangro, day 14: seduta mattutina, esercitazione tattica e partitelle. Buongiorno in parte in gruppo
Si chiude qui il racconto della seduta mattutina del 14esimo giorno nel ritiro di Castel Di Sangro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti anche con i video della seduta. Appuntamento alle 18.15 per la seduta pomeridiana.
12.17 - Gli azzurri escono dal campo tra gli applausi dei tantissimi tifosi presenti anche oggi, finisce qui la seduta mattutina.
12.11 - Terminano le ripetute, azzurri stremati si stendono a terra in vista della seduta di stretching.
12.07 - Si riprende a correre.
12.05 - Altra pausa, azzurri provati dal caldo e dalle ripetute.
12.00 - Si ricomincia col lavoro atletico: ripetute su una distanza di circa 25 metri.
11.59 - I portieri escono dal campo tra gli applausi dei tifosi.
11.58 - Terminano le partitelle, altro cooling break.
11.51 - Gol di Hasa.
11.50 - A bordocampo c'è anche Giuseppe Ambrosino.
11.48 - Cooling break, continua a correre da solo Alessandro Buongiorno.
11.45 - Tanti gol: Politano (tripletta), Cheddira (doppietta), De Bruyne, McTominay, Gilmour, Lucca, Mazzocchi e Lobotka.
11.40 - Iniziano due partitelle a campo ridotto a metà campo.
11.35 - Terminano le ripetute, si formano quattro squadre per le partitelle.
In blu: Spinazzola, Beukema, Politano, Vergara, De Bruyne, Cheddira.
In blu (2): Olivera, Hasa, Lobotka, McTominay, Lang, Lucca.
In arancione: Zanoli, Juan Jesus, Obaretin, Anguissa, Gilmour, Neres.
In fucsia: Mazzocchi, Rrhamani, Marianucci, Saco, Lukaku.
11.22 - Inizia il lavoro atletico, si corre fino alla trequarti. Non partecipa Buongiorno che corre da solo a bordocampo.
11.20 - Cooling break.
11.15 - I portieri lavorano con i preparatori Lopez e Giglio. Esercizi con l'aiuto di un nastro che tiene ancorati ad un lato gli estremi difensori.
11.07 - Finisce il lavoro tattico per gli azzurri.
11.05 - Prima volta in campo per Alessandro Buongiorno, che fino a ieri aveva sempre lavorato a parte con un processo di riatletizzazione.
11.02 - Di seguito le pettorine.
In fucsia (4-4-2): Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne, Lukaku.
In blu (4-3-3) : Zanoli/Mazzocchi, Beukema, Buongiorno/Marianucci, Spinazzola; Vergara, Gilmour, Hasa; Neres, Lucca, Noa Lang
11.00 - Squadra già in campo, lavoro tattico per gli azzurri. Si lavora sull'uscita dal basso per un gruppo, l'altro attacca.
Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella decima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta pomeridiana di ieri la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 11.15.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro