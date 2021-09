Ciclo di ferro, ma Spalletti evita rivoluzione: appena 4 cambi col Leicester

Tre trasferte in una settimana - Leicester, Udinese, Sampdoria - eppure Spalletti, allenatore del Napoli, non pensa al turnover eccessivo in vista della gara in terra inglese. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il tecnico eviterà le rotazioni eccessive, potrebbero essere appena quattro i cambi: il primo Rrahmani al posto di Manolas in difesa, Zielinski al posto di Elmas e Lozano che potrebbe sostituire Insigne oppure Politano. Infine Malcuit: è lui favorito per sostituire l'infortunato e dunque indisponibile Mario Rui.