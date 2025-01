Cinquanta più bonus contro sessanta: distanza ridotta per Garnacho, si tratta!

Cinquanta più bonus contro sessanta: questa la differenza tra offerta e richieste nell'affare Garnacho tra il Napoli ed il Manchester United. A fare il punto sulla trattativa è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La distanza resta, ma il primo incontro con il Manchester United per Alejandro Garnacho, l’uomo che Conte ha scelto per sostituire Kvara, s’è concluso con un’apertura.

Il Napoli non è poi così lontano dall’esterno della Seleccion che in un attimo ha rinfrescato la memoria dei romantici con i ricordi di un Pocho di nome Lavezzi. Suggestioni. Non è soltanto suggestiva, ma concreta, l’idea di arrivare in fondo, fino alla chiusura della seconda trattativa in cinque mesi con lo United. Estenuante, complessa, articolata, ricca come il talento di Garna".