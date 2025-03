Cinque colpi per la Champions: il mercato del Napoli è già cominciato

Non è mai stata così vicina l’estate, nonostante manchino ancora diversi mesi alla calda stagione. Però il mercato del Napoli sta già entrando nel vivo, anche perché le priorità sembrano essere già particolarmente chiare. Si potrebbe sintetizzare il tutto parlando di almeno cinque acquisti per la prossima stagione, poi molto dipenderà dal nome dei calciatori e dal loro livello rispetto a quelle che saranno le ambizioni della squadra che, salvo sorprese, il prossimo anno tornerà in Champions League.

Arriverà sicuramente almeno un altro difensore oltre a Mariannunci, a centrocampo bisognerà capire se verrà riscattato Billing e cosa accadrà con Anguissa, ma comunque il Napoli almeno un colpo lo farà, così come in attacco. In quel caso due arrivi, non uno: un attaccante centrale, con Simeone che potrebbe partire, e un esterno, quello che non è arrivato a gennaio. Piace molto Zhegrova. Si parla anche dell’arrivo di un nuovo terzino destro che possa diventare alternativo a Di Lorenzo. Un profilo giovane che possa crescere alle spalle del capitano. Insomma, il mercato sta già entrando nel vivo e il Napoli comincia ad allestire la squadra per la prossima stagione. Perché, come ha spesso ricordato Conte, servirà un organico di livello, ampio, numeroso e di qualità.