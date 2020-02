Clamorosa indiscrezione: finale Coppa Italia a Milano, l'Olimpico non è disponibile il 20

Si giocherà a San Siro la finale di Coppa Italia, sfida che quest'oggi è stata spostata dal 13 al 20 maggio 2020. A riportare la notizie è il portale 'Corriere.it', che spiega come in quella data l'Olimpico non sarà però più disponibile perché già in possesso della UEFA in vista di Euro 2020. La decisione - da ufficializzare - è stata presa nella giornata di oggi, a distanza di poche ore dall'altra decisione che sta facendo discutere, ovvero quella di rinviare Juve-Inter a causa dell'emergenza Coronavirus.