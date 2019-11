Clamoroso CdS - ADL vuole togliere il 25% di stipendio agli ammutinati, lo consente l'accordo collettivo

Una multa pesantissima per gli ammutinati. Secondo quanto scrive l'edizione del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta studiando insieme ai suoi uomini di fiducia Chiavelli, Formisano, Giuntoli e Lombardo tutta la situazione, in costante collegamento anche con l'avvocato Grassani per capire come agire sul piano legale per tutelare la società. "Perché - si legge sul quotidiano - c’è una linea da seguire, sanzioni da richiedere attraverso il collegio di disciplina che potrebbero lievitare, passando dal 5% per cento della mensilità, che pareva l’intenzione iniziale, al 25%, come consentito dall’accordo collettivo, che spianerebbe ad una mega-multa per la squadra".