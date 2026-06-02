Clamoroso da Milano: "Allegri minaccia il Milan di stare fermo un anno. La posizione di ADL"

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Allegri non ha ancora trovato l'accordo con il Milan e il Napoli resta in attesa con De Laurentiis comunque fiducioso: le ultime

La questione legata a Massimiliano Allegri resta al centro delle attenzioni in casa Milan con il Napoli sullo sfondo che attende novità per poterlo annunciare. Il club rossonero sarebbe orientato a riconoscere al tecnico una buonuscita da circa 500 mila euro, mentre la richiesta dell’allenatore è sensibilmente più alta: 5 milioni di euro lordi complessivi, di cui 2 destinati a lui e la restante parte al suo staff. Lo si legge sul Corriere della Sera di oggi con alcuni retroscena.

Allegri-Milan, nodo economico da sciogliere e il Napoli osserva

La distanza tra le parti rimane significativa e potrebbe incidere sui tempi della definizione dell’accordo. Allegri, infatti, sarebbe disposto anche a restare fermo per una stagione pur di ottenere quanto ritiene dovuto. Uno scenario che costringerebbe il Milan a sostenere un esborso complessivo di circa 13,6 milioni di euro lordi, comprendendo i 10,6 milioni ancora spettanti all’allenatore e i compensi destinati ai collaboratori del suo staff. Nel frattempo, il Napoli segue gli sviluppi della vicenda senza particolare apprensione.

La posizione del Napoli e di De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis resta alla finestra, convinto che, nonostante le attuali distanze, le parti possano trovare un’intesa attraverso il dialogo e il buon senso, consentendo così di chiudere definitivamente una situazione che continua a influenzare anche le strategie future del club partenopeo.