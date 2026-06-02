Ultim'ora Niente Napoli, per Italiano arriva un'altra offerta: lo cerca un club estero

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Vincenzo Italiano è alla ricerca di una squadra dopo la delusione Napoli e la rescissione con il Bologna: ora si palesa un club dalla Turchia

Dopo l'approdo al Napoli saltato in extremis, arriva un'altra offerta per Vincenzo Italiano. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, c'è stato un sondaggio da parte del Besiktas per l'ex allenatore del Bologna, club dal quale si è liberato aspettando la chiamata degli azzurri. Chiamata che non è più arrivata, con la scelta di Aurelio De Laurentiis che è ricaduta su Massimiliano Allegri.

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