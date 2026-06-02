Tris di colpi in difesa per Allegri: Manna pensa anche a un nuovo portiere

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Calciomercato Napoli, con l'arrivo di Max Allegri novità in difesa con tre nuovi giocatori nel mirino del ds Manna: i nomi

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare un terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo e tra i profili monitorati c’è anche Anan Khalaili, esterno israeliano di 21 anni in forza all’Union Saint-Gilloise. Il giovane talento, valutato circa 25 milioni di euro, si è messo in evidenza nell’ultima stagione grazie alle prestazioni offerte in Champions League, contribuendo inoltre alla conquista del campionato e della Coppa del Belgio con il club belga. Lo scrive il Corriere dello Sport con tutti i nomi per la difesa.

Da Dodo a Gila, fino a Kovar: i nomi sul taccuino azzurro

Nella lista degli obiettivi figura anche Dodo, laterale brasiliano della Fiorentina seguito pure dalla Roma. Il classe 1998 ha un contratto in scadenza nel 2027 e, secondo le indiscrezioni, non sarebbe orientato a rinnovare. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Per il centro della difesa resta vivo l’interesse per Mario Gila, difensore catalano della Lazio, anche lui legato al club biancoceleste fino al 2027. Per lasciarlo partire, la società romana chiede circa 25 milioni.

Il Napoli pensa a un portiere

Attenzione infine alla porta, dove il profilo più caldo è quello di Matej Kovar. Il portiere ceco, 26 anni, è reduce dall’esperienza al PSV Eindhoven, che lo scorso gennaio lo ha riscattato dal Bayer Leverkusen per 7 milioni di euro.