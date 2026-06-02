Rabiot-Napoli, qualcosa si muove. E spunta reale cifra dello stipendio
Il Napoli guarda già al mercato estivo e tra le suggestioni più intriganti delle ultime settimane spicca il nome di Adrien Rabiot. Il centrocampista della nazionale francese sarebbe finito nel radar azzurro in una fase in cui l’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea appare sempre più probabile. Nella lista dei possibili rinforzi che il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe elaborando insieme al tecnico livornese figura infatti anche il profilo dell’ex Juventus. Al momento, però, si tratta di un’ipotesi ancora lontana dall’essere definita.
Rabiot, Champions e rapporto con Allegri: i fattori decisivi
Da un lato manca l’ufficialità dell’arrivo di Allegri, dall’altro il futuro dello stesso Rabiot resta legato alle valutazioni che verranno fatte nelle prossime settimane.Nonostante l’assenza di contatti concreti, alcuni elementi potrebbero favorire l’eventuale operazione. Il primo riguarda le ambizioni sportive del giocatore, che vorrebbe continuare a disputare la Champions League. Un’opportunità che il Napoli può garantire e che, allo stato attuale, il Milan non sarebbe in grado di offrire.
L'ingaggio di Rabiot
C’è poi il legame consolidato tra Rabiot e Allegri, nato e rafforzatosi durante l’esperienza comune alla Juventus. Anche dal punto di vista economico l’affare non appare fuori portata: il centrocampista percepisce infatti un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, con un contratto in essere fino al 2028. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
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