Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 11

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Radio TuttoNapoli non si ferma mai. La prima radio tematica sul Napoli anche quest'oggi vi accompagna per raccontarvi tutto sull'attualità azzurra. Oggi il palinsesto inizierà alle 11 con Pausa Caffè con Salvatore Amoroso e Giovanni Annunziata. Poi alle 13 sarà il turno di Cronache Azzurre con Christian Marangio e Gennaro De Lena e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

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