Milinkovic ai saluti? Romano: "Parte con buona offerta. E c'è già il sostituto"

vedi letture

Calciomercato Napoli, Milinkovic-Savic non è incedibile e il club di De Laurentiis pensa a Kovar del Psv per sostituirlo

Il Napoli valuta possibili novità tra i pali in vista della prossima stagione. A rilanciare l’indiscrezione è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come il futuro di Vanja Milinkovic-Savic non sia più considerato del tutto definito. Il portiere serbo, finora ritenuto uno dei punti fermi della rosa, potrebbe infatti lasciare il club qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta adeguata dalla società. Una situazione che spinge il Napoli a monitorare con attenzione il mercato dei portieri e a valutare eventuali alternative da mettere a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Kovar in pole position: il Napoli lo considera un’occasione

Tra i profili seguiti con maggiore interesse spicca quello di Matej Kovar. Il portiere ceco continua a essere uno dei nomi più apprezzati dalla dirigenza azzurra, che lo considera una concreta opportunità di mercato. Secondo quanto riferito da Romano, il Napoli ha ricevuto diverse proposte relative ad altri estremi difensori, ma al momento Kovar resta il candidato principale per un eventuale investimento nel ruolo.

Tutto dipende da Milinkovic-Savic

Molto dipenderà dalle evoluzioni legate a Milinkovic-Savic e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane, ma la sensazione è che il Napoli stia già lavorando per non farsi trovare impreparato in un reparto che potrebbe essere interessato da cambiamenti significativi durante l’estate.