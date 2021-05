Clamoroso CdS: ADL pensa al ritorno di Albiol

Se n'è andato all'età di 33 anni e ora che, a 35, ha vinto l'Europa League, il Napoli ci ripensa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che De Laurentiis valuta il ritorno di Raul Albiol, fresco vincitore del trofeo col suo Villarreal. L'ex difensore azzurro ha un altro anno di contratto, è molto legato alla città e De Laurentiis, dato che Koulibaly rischia l'addio e Maksimovic è in scadenza, starebbe pensando di chiamarlo per riportarlo in azzurro.