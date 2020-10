Clamoroso CdS: Mertens sabato si è lussato la spalla dopo scontro con Romero! Giovedì non ci sarà

Ha stretto i denti ed è rimasto in campo, nonostante tutto. Dopo lo scontro con Romero, Dries Mertens sabato ha subito la lussazione della spalla sinistra. Il dottor Canonico ha effettuato una manovra per farlo restare in campo. Giovedì, scrive il Corriere dello Sport, il belga non giocherà, anche perché Gattuso pensa a qualche rotazione in vista del derby e dato che si giocherà ogni 3 giorni da qui alle prossime settimane.