Clamoroso Gazzetta - Riecco Benitez! Contatti con ADL da tempo, può tornare in panchina

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è ancora certo che Luciano Spalletti siederà sulla panchina del Napoli anche il prossimo anno. Così, come scrive La Gazzetta dello Sport, riecco spuntare un vecchio nome a sorpresa: "I contatti con Rafa Benitez ci sono da tempo e il tecnico spagnolo conosce bene ambiente e ambizioni, oltre a stimare parecchio Spalletti e il suo lavoro. Considerando che parliamo di uno che la Champions l’ha già vinta, in linea con le ambizioni di un presidente che dovrà essere convincente con la piazza per cambiare il tecnico dello scudetto".