Ultim'ora In lista c’è anche Dovbyk, Sky: “Il Napoli ci sta pensando!”

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile sostituto di Romelu Lukaku: “Al Napoli vengono proposti 10-15 attaccanti al giorno. Domani ci sarà il consulto decisivo per Lukaku, capiremo se procederà con una terapia conservativa o si procederà con un intervento chirurgico. Da lì si sapranno ancora meglio i tempi di recupero.

Stasera un nome che possiamo fare per il Napoli, sul quale abbiamo avuto anche delle conferme, ci sta pensando in maniera anche seria, vedremo se ci sarà una vera e propria trattativa è quello di Dovbyk della Roma. Sappiamo che c’è qualche problematica con Gasperini, non rientrerebbe nelle grazie del nuovo tecnico della Roma, gli preferisce Fergusson. Per Dovbyk si era parlato del Milan, ma non ci risulta, qualcosa all’estero Everton o Villarreal, il Napoli invece ci sta pensando. Vedremo se ci saranno le condizioni per fare questa operazione. Poi c’è Hojlund, il Napoli ha chiamato ieri il Manchester United, ma per il danese è dietro rispetto al Milan, che in questo momento ha una corsia prioritaria rispetto al Napoli”.