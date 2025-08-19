Juanlu-Napoli, Rai: accordo a un passo! Aumentata l'offerta al Siviglia: le cifre
Il Napoli è sempre più vicino a chiudere l’operazione Juanlu Sanchez con il Siviglia. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte a Siviglia, riferisce il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, il club azzurro ha deciso di alzare l’offerta a 17,5 milioni di euro, rispetto ai 17mln inizialmente proposti. Una mossa che sembra aver avvicinato in maniera decisiva le parti, tanto che l’accordo viene descritto ormai come a un passo dalla chiusura.
La trattativa, portata avanti nelle settimane scorse con costanza, potrebbe dunque arrivare alla fumata bianca a breve, consegnando ad Antonio Conte un rinforzo di qualità per la fascia destra. Juanlu, classe 2003, è considerato un profilo di prospettiva ma già pronto per imporsi in Serie A. Ora manca solo l’intesa definitiva tra i due club sugli ultimi dettagli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro