Clamoroso Sky - Ronaldo vuole la Champions: Mendes lo propone al Napoli con Osimhen al Man United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo al Napoli, Victor Osimhen al Manchester United al suo posto. E' la clamorosa ipotesi di mercato a cui, secondo Sky Sport, sta lavorando Jorge Mendes, il potentissimo agente di CR7. Il procuratore sta cercando in tutti i modi di portare il giocatore in un club di Champions League e nelle ultime ore - riferisce l'emittente satellitare - ha ripreso i contatti con il Napoli, proponendo nuovamente l'asso portoghese (offerto anche a Milan, Chelsea, Marsiglia e Sporting CP) ad Aurelio De Laurentiis. Ma Luciano Spalletti ha l'attacco già completo, per questo Mendes sta provando a imbastire quest'incredibile doppia operazione.

Le ultime arrivano dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio tramite il suo sito ufficiale: "Non esiste una trattativa impostata a oggi, ma è arrivato un ulteriore e semplice nuovo contatto relativo a un piano strategico di Mendes e non a una volontà reale del Napoli. Il club punta molto su Osimhen e l'ipotesi potrebbe prendere forma sono in caso di arrivo di un'offerta "in tripla cifra" per l'attaccante nigeriano - offerta che a oggi non è arrivata. Non è semplice vederla arrivare proprio dal Manchester United, che sta già acquistando per cifre elevate un giovane come Antony, brasiliano dell'Ajax. Un interesse concreto per Osimhen, invece, arriva dalla Germania, con il Bayern Monaco che ha visionato parecchio il classe 1998 durante l'anno. Tutto, comunque, attualmente resta nella "suggestione".