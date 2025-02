Clamoroso Lautaro: trovato audio bestemmia, ma niente squalifica

Trovato l'audio relativo alla presunta espressione blasfema di Lautaro Martinez contro la Juve al 90esimo della gara persa dall'Inter due settimane fa. Ma l'argentino non verrà squalificato. Lo scrivono i quotidiani oggi in edicola con ampio focus sul tema, come il Corriere della Sera.

La Procura Federale ha acquisito l'audio del video dell'argentino dopo Juve-Inter: c'è la prova della bestemmia del Toro - che dunque ora non è più presunta - ma l'argentino non sarà squalificato. Si va verso una multa con patteggiamento. L'argentino sarebbe stato comunque regolarmente disponibile per Napoli. L'eventuale squalifica sarebbe scattata dopo, ma non ci sarà, Solo multa per il Toro. La stessa Inter si era detta tranquilla sul tema secondo le indiscrezioni dei quotidiani nei giorni scorsi.

