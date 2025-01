Clamoroso retroscena Cds - Spinazzola già provato da giorni, Kvara sarebbe rimasto fuori

vedi letture

Dentro Spinazzola. Non Raspadori o Ngonge, ma Leo detto Spina, scrive il Corriere dello Sport per raccontare della scelta presa da Conte per la gara di oggi a Firenze. L'ex Roma è stato protagonista di una settimana a dir poco incredibile perché fino a qualche giorno fa era sul tavolo dello scambio con Biraghi te oggi tornerà titolare proprio al Franchi contro la Viola e nel suo vecchio ruolo: esterno alto, a sinistra.

Un tridente con meno fantasia e spunti, ma sulla carta dovrebbe garantire maggiore copertura perché Spinazzola può agire da quinto a tutta fascia come in altre partite ha fatto Politano. Una scelta più conservativa rispetto a Ngonge e Raspadori, ormai inquadrato più da mezzala offensiva. Il quotidiano svela anche un retroscena: "Conte l’ha provato ieri e anche due giorni fa in quella posizione, lasciando intuire che con Politano non al meglio e Neres difficilmente sostituibile in questa fase, sarebbe toccato a Kvara partire oggi in panchina".