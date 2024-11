Clamoroso Sky - Conte a gennaio vuole Danilo: Manna ha già ottenuto l’apertura del brasiliano

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio e spunta la clamorosa ipotesi Danilo dalla Juventus. Infatti, come riporta il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, Antonio Conte gradisce molto il difensore brasiliano e il ds Giovanni Manna, che lo conosce dall'avventura in bianconero, ha già ricevuto la sua apertura per il trasferimento.

La società azzurra ha così messo Danilo tra le priorità per rinforzare il pacchetto arretrato nella sessione di mercato invernale, ma non è detto che basterà l'ok del difensore per completare l'operazione: infatti, la Juventus è in emergenza nel reparto per i gravi infortuni di Bremer e Cabal, e bisognerà valutare se lascerà andare il suo senatore rinforzando una diretta concorrente.