Il colpo a destra arriva dalla Serie B? Se n'è parlato ieri con Giuffredi

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Nel confronto andato in scena ieri con Mario Giuffredi si è parlato anche di un altro profilo seguito dal Napoli: Costantino Favasuli. L'esterno destro classe 2004, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Catanzaro e protagonista anche con l'Under 21, ha attirato l'interesse di diversi club grazie alle prestazioni offerte nell'ultimo campionato. Tra le società che ne stanno monitorando la crescita c'è anche il Napoli, favorito anche dal fatto che il procuratore del giocatore è lo stesso di Antonio Vergara. Lo si legge sul Corriere dello Sport.

Mercato in attesa delle cessioni

Al momento, però, ogni discorso resta in sospeso. Il mercato del Napoli è infatti strettamente legato alle operazioni in uscita e la priorità della società è alleggerire l'organico prima di intervenire con nuovi innesti. L'obiettivo del club è ridurre sensibilmente il numero dei calciatori in rosa, così da creare spazio per i rinforzi individuati dalla dirigenza. Solo dopo aver definito le cessioni e riequilibrato l'organico potranno entrare nel vivo le trattative per nuovi acquisti, compresa quella che potrebbe portare Favasuli a vestire la maglia azzurra.