Zeballos a un passo! Agente ancora a Napoli, andrà via solo dopo la firma

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Il Napoli è sempre più vicino a chiudere l'operazione che potrebbe portare Exequiel Zeballos in azzurro. La trattativa procede spedita e l'agente del calciatore è ancora in città, deciso a ripartire soltanto dopo la firma del contratto che sancirebbe il trasferimento dell'esterno argentino. Anche il Boca Juniors sarebbe ormai orientato ad accettare l'offerta presentata dal club partenopeo, segnale che l'intesa definitiva è ormai a un passo. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Prima le uscite, poi il via libera

Nonostante gli accordi siano ormai vicini, il Napoli deve prima completare alcune operazioni in uscita. La dirigenza, infatti, considera prioritaria la riduzione dell'organico prima di ufficializzare nuovi innesti. Solo dopo aver definito almeno una cessione potrà arrivare il via libera definitivo all'affare Zeballos, destinato comunque a rimanere una delle priorità del mercato azzurro in questa fase della sessione estiva.