Colpo Marianucci! Il Napoli ha anticipato anche il Dortmund: cifre e dettagli

Il Napoli pensa già al futuro e blocca Luca Marianucci, difensore classe 2004 dell'Empoli. C’è un accordo verbale tra le due società per un trasferimento a titolo definitivo.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, e Matteo Moretto di Relevo, su YouTube hanno fornito ulteriori dettagli e retroscena sulla trattativa lanciata in esclusiva: “Pronto un contratto di 5 anni per Marianucci, un giovane molto interessante che quest’anno ha avuto modo di dimostrare le sue qualità sia in Coppa Italia che in campionato.

Il Napoli ha deciso di anticipare la concorrenza di tanti club europei, anche importanti. Il Borussia Dortmund aveva chiesto informazioni, ma il club azzurro ha bloccato il centrale per il prossimo anno. L'accordo verbale prevede un compenso vicino ai 10 milioni di euro come pacchetto, contratto quinquennale invece per il talento italiano dell'Empoli. I club devono ancora firmare tutti i documenti per concludere l’accordo”.