Come sta Spinazzola? La decisione per Bologna è presa: le ultime da Castel Volturno

Leonardo Spinazzola sarà abile e arruolabile in quel di Bologna. L'esterno ex Roma, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà convocato da Antonio Conte per la sfida del Dall'Ara. Le ultime da Castel Volturno arrivano proprio dal quotidiano:

"Per quel che riguarda la squadra che oggi partirà per Bologna è verosimile che Conte possa contare su tutti i giocatori di movimento per la prima volta dopo 79 giorni: Spinazzola s’è avviato verso il recupero e dovrebbe essere convocato. Unico assente, il terzo portiere Contini".