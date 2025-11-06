Come stanno Spinazzola e Gilmour? Cosa filtra da Castel Volturno

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle scelte di Conte per la partita di domenica a Bologna. Oggi la ripresa degli allenamenti. Tra le opzioni torneranno disponibili sia Mazzocchi che Marianucci, out martedì perché non inseriti in lista Uefa, così come Lucca che contro l'Eintracht era fuori per squalifica dopo il rosso col Psv. Oltre ai sicuri assenti Meret, De Bruyne e Lukaku, da valutare le condizioni di Spinazzola e Gilmour, alle prese con problemi di pubalgia emersi contro il Como e dunque costretti a saltare l'Europa. Indicazioni utili a partire da oggi per lo stato di forma di diversi giocatori