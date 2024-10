Come un esame universitario: tre scontri tremendi per testare il Napoli

Napoli al primo esame universitario per testare la propria forza. Così il Corriere dello Sport in edicola scrive della sfida al Milan di questa sera: "La squadra ombrosa e fragile di un anno fa, quella che spariva divorata dall’ansia se non riusciva a sbloccarla, ha imparato il valore della pazienza. È ostinata, cocciuta, insistente ma non forsennata: è furba e cinica. Impermeabile, con sei clean sheet in nove giornate, e spettacolare nel suo modo di comprendere che tutto sommato, per vincerla, basta un gol. E con quel talento, prima o poi, il colpo ci scappa anche davanti ai blocchi più bassi.

La partita con il Milan vale un esame universitario, il primo di una serie di tre a dir poco tremendi: domenica al Maradona c’è l’Atalanta e domenica 10 novembre il bis a San Siro con l’Inter. Aria di scontri diretti e altitudini che neanche in Bolivia, un mese dopo la sfida di Torino con la Juve. L’unico affrontato finora".